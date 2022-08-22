В Псковской области 16 реставрационных проектов АНО «Возрождение» проходят экспертизу
Экспертизу проходят 16 реставрационных проектов АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.
В ближайшее время к ним добавятся еще четыре проекта, связанных с реставрацией Троицкого собора Псковского кремля, Снетогорского монастыря, Никольской церкви Снетогорского монастыря и Архиерейского дома.
Напомним, несколько проектов, которые прошли все этапы согласований, будут запущены в работу уже в августе. Все они находятся на территории Псково-Печерского монастыря.
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