ПАИ вышло в лидеры среди псковских СМИ по количеству цитат

12:39, 22 августа 2022, ПАИ

Псковское агентство информации по итогам недели, с 15 по 21 августа, снова оказалось в лидерах рейтинга региональных СМИ по количеству цитат, которые использовали другие издания. По данным сервиса «Медиалогия», ПАИ цитировали 21 раз.

Информагентство холдинга «Гражданская пресса» за минувшую неделю тоже цитировали 21 раз. Третье место с показателем десять цитат занял телеканал «Первый Псковский». На четвёртом и пятом местах – ГТРК «Псков» и портал luki.ru (по девять цитат).

В десятку СМИ по количеству цитат попали также «Псковская правда» и «АиФ-Псков», входящие в состав того же холдинга, что и ПАИ, – «Медиацентр 60».