Ещё 184 человека заразились COVID-19 в Псковской области

12:45, 22 августа 2022, ПАИ

114 150 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 184 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 110 899 пациентов (за сутки – 83), умер 1 891 инфицированный COVID-19 человек.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.