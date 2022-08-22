Ещё 184 человека заразились COVID-19 в Псковской области
114 150 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 184 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровело 110 899 пациентов (за сутки – 83), умер 1 891 инфицированный COVID-19 человек.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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