«Никогда не ждал завершения каникул»: о своём 1 сентября рассказали псковские випы

15:25, 22 августа 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о том, как ждали День знаний, о сгоревшей школе, бойкоте одноклассников, любимых учителях и челлендже с гладиолусами.

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Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик:

Школа для меня началась не с первого класса. Сейчас в детских садах есть младшие, средние и старшие группы, есть подготовительные группы, а когда я пошел в школу, были подготовительные классы – это был 1973 год – тогда в школах такая новация, наверное, применялась.

Мне, конечно, хотелось пойти в школу. Сначала я радовался, а потом пришло осознание, что 45 минут нужно сидеть и слушать, что говорит учитель. Некоторые дети прямо хотят, чтоб каникулы быстрее закончились. Вот я, признаюсь честно, никогда не ждал окончания каникул. Мало того, у меня день рождения 9 августа, и всегда было так: я ждал день рождения, а потом считал, сколько еще каникул остается после дня рождения.

А когда подходило 1 сентября и завтра в школу, это была неизбежность, да и хотелось уже увидеть и друзей своих, и одноклассников. А из самого яркого – девятый-десятый классы. Думаю, что те дети, которые уходят из школы раньше, они совершают ошибку, потому что самое интересное в школе начинается именно в старших классах.

И уже такие отношения совершенно другие, и к школе ты относишься совсем по-другому, понимая, что практически завтра уходишь отсюда. Я считаю, что надо школу заканчивать обязательно, надо в школе учиться до последнего дня, а потом уже выбирать профессию.

Руководитель фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская:

Очень ждала 1 сентября, потому что у меня 4-го день рождения, поэтому я ждала не столько День знаний, сколько радовалась скорому дню рождения. Как раз за лето все успевали соскучиться друг по другу, и мой день рождения всегда был очень радостный для всех, потому что это была встреча всех после лета.

Самое яркое воспоминание было, когда наша школа в поселке Нижний Ангарск на берегу озера Байкал сгорела, и всех распределили по актовым залам различных организаций, и каждый класс сравнивал, у кого круче актовый зал, ходили друг к другу в гости. Тогда нам всем разрешили не носить форму, хотя мы росли в период, когда форма была обязательна.

Событие с пожаром было одновременно эмоционально и радостное, и страшное. Это когда сначала ты радуешься: «Ой, школа сгорела, завтра в школу не надо идти!» – а потом в ужасе думаешь: «А что же теперь будет? А как же теперь все? А где же мои оценки, теперь надо будет доказывать».

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова:

Я все время жада 1 сентября, мне очень нравилось получать новые учебники, собирать новые тетради. Прямо как к Новому году готовилась. А перед первым классом в августе я заболела, и непонятно было, поправлюсь я или не поправлюсь. И родители мне радостно сказали: «Все, в школу не пойдешь». Это для меня была такая трагедия, что мне пришлось поправиться. У меня это получилось.

Председатель общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая:

Я любила учиться и считаю, что человек должен учиться всегда, поэтому очень любила 1 сентября. Отторжения от школы не было, для меня учеба – это всегда здорово.

До сих пор помню, почему-то меня выделяла учительница по химии и по геометрии и говорила, «если кто-то что-то не может решить, почему ты должна это делать». До сих пор не могу понять, как я выходила к доске, не понимая, и решала те вопросы и задачи, которые ставил учитель. Я не знаю, что это, но это очень отложилось у меня в голове.

Были, видимо, какие-то таланты, которые я не раскрыла, но почему-то это увидели, у меня до сих пор вопросы к этому остаются. Это повышало мою самооценку. У меня очень рано мама ушла из жизни, и я была не очень уверена в себе. А учитель делал правильные шаги, вселял уверенность. Поэтому надо учиться, надо любить учителей, уважать, ценить их.

И, когда я стала учителем, тоже всегда ждала 1 сентября. 20 лет я проработала на одном месте и получила удовлетворение от работы, которую делала, будучи учителем музыки в 4-й школе города Пскова.

Директор областного противопожарного лесного центра Олег Черней:

1 сентября, конечно, ждал. За лето, убегавшись, уставали немножко. Хотелось уже всех увидеть: друзей, учителей. Сейчас вспоминаю, время было добрее немножко, сейчас оно немного другое. Как-то мы жили по-другому, трудно сказать как, об этом мало думаешь, но исподволь как-то чувствуешь: по-другому. Оно было другое, такое более щадящее, я называю его советское. Хорошее время было.

Да, не без недостатков было наверняка, как и сейчас. Но что такое счастье? Это уверенность в завтрашнем дне. Вот она тогда была, а сейчас, извините, ее нет, к сожалению. Не только потому, что мы сейчас в такой обстановке живем, вокруг нас все сложно, все обозлены на нас. Взять четыре года назад – ее же тоже не было, этой уверенности, потому что время такое пришло, наверно. А тогда она была. Ты знал, что зарплата будет железобетонно, что отпуск будет. Да, ты не поедешь в Испанию, зато в Крым и в Сочи!.. А сейчас думаешь: а сумеешь ли в Крым и Сочи? Вопрос.

Самое яркое воспоминание из школы - моя первая учительница. Ее звали Марья Васильевна. До сих пор помню. Это была Украина. Я пошел в школу в городе Овруче: у меня отец – военнослужащий, он там службу проходил. Это недалеко от нынешней чернобыльской зоны. Чудесная женщина была! Она была тогда уже немолодая. Вы знаете, я такого терпения в учителях с тех пор и не видел. Она с нами как мать родная нянчилась, просто удивляешься. Повезло. В школу хотелось бежать, чтобы ее увидеть. Как-то летом не получалось, я жил на другом конце города, а в школу шел с удовольствием, чтоб ее увидеть. Она многому научила.

Я в детстве был неусидчивый, мне тяжело было высидеть эти 45 минут. Она к этому с большим пониманием относилась, бывало, даже выпускала: ну-ка выйди, ну-ка туда-сюда по коридору! Как дашь! Прибегаешь, сел – и дальше пером скрипеть. Вспоминаю перья эти, непроливайки эти. Все это было очень интересно, конечно. Сколько их ломалось, сколько клякс – все это было.

Сейчас все как-то по-другому. Труда меньше стало. Я имею в виду, и внутреннего труда, и физического труда. Как-то все стало легче. Помню своих детей уже. Приходят ко мне и говорят: «А вы в курсе, – мне с матерью говорят, – что есть права ребенка?» Я смотрю на нее, говорю: «В курсе». – «Смотри!» Такое было 1 сентября.

Замдиректора АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Олеся Жарикова:

Мою первую учительницу звали так же, как мою маму - Валентина Ивановна. Учительница была добрая, просто замечательная! Я помню, как-то буквально на первой неделе за мной не пришли родители, чтобы довести до дома, и она меня забрала к себе. Позвонила родителям на работу, сказала, что она забирает меня к себе, очень вкусно накормила. Дело было в Междуреченске Кемеровской области.

Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации Пскова Кристина Кобызь:

В первом классе 1 сентября, а это была 17-я школа в Любятово, я взяла за ручку девочку, с которой продружила потом всю жизнь. Ее звали Ольга Боровенская, она уже умерла, к сожалению.

Ну, а самое яркое впечатление, когда я лет, наверно, десять назад искала для одной из своих дочек, в данный момент для старшей, гладиолусы, потому что хотелось возобновить традицию дарить садовые цветы. И вот я помню, это был целый челлендж – в Пскове найти красивый и не слишком тяжелый букет гладиолусов. Мне это удалось - на рынке, в маленьком магазинчике.

Урбанист, основатель института прикладной урбанистики, автор моделей и технологий анализа и развития постсоветских территорий Святослав Мурунов:

1 сентября – это всегда было начало, во-первых, новых знаний, встреч с одноклассниками, некая систематизация, потому что лето проходит все время в хаосе, в расслабленности, в поездках, а тут 1 сентября ты возвращаешься в порядок, появляется ожидание ритуалов.

Я родился в Ижевске, а потом вместе с родителями переехал в город Кузнецк Пензенской области. И вот я в пятом классе начал учиться, а мне одноклассники объявили бойкот, потому что я не ругался матом, они говорят: «Ты какой-то не такой».

Мне объявили бойкот, а я пошел записался в школьную библиотеку и в течение года прочитал всю школьную библиотеку. На меня это очень повлияло, осознание того, что необязательно быть как все, необязательно делать то, что не хочешь. Не предавай себя - всегда есть какая-то альтернатива. И книги в тот момент времени стали очень хорошим подспорьем, для того чтобы и эмоции получить, и выводы сделать, и не чувствовать себя не таким, как все.

Председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев:

Если честно, я ждал 1 сентября только, когда шел в первый класс. Все остальные годы я 1 сентября не ждал. Это была неизбежность, которая просто наступала каждый год.

Так как я вырос в деревне в Порховском районе, то и на каникулах я бывал и в спортзале, и за садом яблоневым у школы ухаживали, помогали делать ремонт. Поэтому для меня 1 сентября - просто очередная дата.

Хотя нет, я все-таки два раза ждал 1 сентября: я уже в пять лет хотел идти в школу, думал, меня сейчас все-таки возьмут, я уже умел читать, но меня, конечно, не взяли.

А самое яркое впечатление – это то, что в 8-м классе я стал диджеем. Ко мне появилось повышенное внимание, уважение, на мне лежала ответственность за выбор репертуара: вовремя поставить медлячок, сделать крутую цветомузыку, которой нет в соседнем городе.

Председатель совета Псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева:

Специально 1 сентября я не ждала. Это в нашей семье совершенно на автомате проходило. Надо? Надо – и всё. Не было такого чего-то выдающегося, честно говоря. К тому же мы с одноклассниками в Ленинграде все жили близко и встречались независимо от уроков.

Самое яркое школьное воспоминание – это то, что я забыла пионерский галстук дома надеть утром. Помню, какая у меня паника и стресс были, когда я в школе в гардеробе разделась и вижу, что у меня галстука нет. Это всё равно как без одежды заявиться.