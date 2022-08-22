Арт-терапевт открыл в Пскове выставку «Без лишних подробностей»
Петербургский художник, психолог и арт-терапевт Данила Васильев открыл в Пскове художественную выставку. Экспозиция «Без лишних подробностей» представлена в областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
Стиль выставки напоминает постимпрессионистов. Картины отличаются яркими цветами, упрощёнными формами и декоративностью. А также, по замечанию самого автора, в них «всё символично, абстрактно, наивно».
«Бесконечные цветы, любимая собака Балу, люди – на картинах Данилы Геннадьевича нет места меланхолии и тоске, всё имеет мягкое и оптимистичное звучание», – рассказали организаторы выставки.
Картины размещены в фойе на третьем этаже областной библиотеки. Посетить выставку можно до 15 сентября.
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