Арт-терапевт открыл в Пскове выставку «Без лишних подробностей»

13:31, 22 августа 2022, ПАИ

Петербургский художник, психолог и арт-терапевт Данила Васильев открыл в Пскове художественную выставку. Экспозиция «Без лишних подробностей» представлена в областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Стиль выставки напоминает постимпрессионистов. Картины отличаются яркими цветами, упрощёнными формами и декоративностью. А также, по замечанию самого автора, в них «всё символично, абстрактно, наивно».

«Бесконечные цветы, любимая собака Балу, люди – на картинах Данилы Геннадьевича нет места меланхолии и тоске, всё имеет мягкое и оптимистичное звучание», – рассказали организаторы выставки.

Картины размещены в фойе на третьем этаже областной библиотеки. Посетить выставку можно до 15 сентября.