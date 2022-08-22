Новый отечественный фильм «Легенды Орлёнка» вышел в прокат

13:42, 22 августа 2022, ПАИ

Приключенческая семейная лента о первой любви, волшебстве и дружбе «Легенды Орлёнка» вышла в широкий прокат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы проката.

«Фильм в первую очередь рассказывает о дружбе и взаимовыручке, о добре и зле и, конечно же, о первой любви. В картине мы не раз обращаемся к истине. Так и наши герои в погоне за заветной мечтой испытают себя на прочность и поборются со своими страхами, чтобы добраться до своего истинного «я», — рассказала генеральный продюсер фильма Лариса Преториус.

Главные роли в фильме исполнили Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьев-Изотов, Евгений Данчевский, Екатерина Самуйлина и другие.

Организаторы проката подчеркнули, что фильм «Легенды Орлёнка» — отличный повод в преддверии 1 сентября провести время с семьёй.

Отметим, что посмотреть «Легенды Орлёнка» можно по «Пушкинской карте». Возрастное ограничение: 6+.