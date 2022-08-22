РСХБ первым среди банков начал заверять ипотечные сделки электронной подписью c помощью сервиса «Госключ»

14:27, 22 августа 2022, ПАИ

На платформе Россельхозбанка «Своё жильё» теперь доступно оформление ипотечных сделок полностью онлайн с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи. РСХБ реализовал интеграцию с приложением «Госключ» первым среди российских банков. Получить сертификат и сформировать электронную подпись в «Госключе» можно бесплатно. Новая опция упрощает процесс получения кредита и заключения всех необходимых договоров для покупки жилья.

«Россельхозбанк стремится максимально упростить процесс получения кредитов для клиентов – физических лиц. Электронная подпись — это надёжный, проверенный инструмент. Интеграция площадки «Своё жильё» с «Госключом» сделает процесс оформления сделки купли-продажи жилья ещё удобнее и быстрее», — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

«Госключ» — это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде. В приложении можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Для этого требуется наличие учётной записи на едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» со статусом «Подтверждённая». Электронная подпись позволяет работать с документами в режиме онлайн, она одобрена законом и равна собственноручной.

На портале «Своё жильё» можно использовать электронную подпись при оформлении документов на ипотечные кредитные продукты Россельхозбанка.

Подробную информацию о продуктах и сервисах РСХБ можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Платформа «Своё Жильё» Россельхозбанка включает все необходимые сервисы для покупки и благоустройства жилья. На ней доступен выбор из 2 тысяч объектов на первичном и 1,5 млн на вторичном рынке — за счёт интеграции платформы с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН. Кроме того, здесь представлена вся продуктовая линейка Россельхозбанка по ипотеке.