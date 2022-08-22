На 28 метров южнее перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове в 2023 году

14:34, 22 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком. Главная тема — работы по сохранению Анастасиевской часовни в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Вадим Нэдик отметил, что первоочередной задачей перед специалистами стоит перенос объекта культурного наследия федерального значения с вековой историей на новое место. Такая необходимость возникла в свете грядущего капитального ремонта Ольгинского моста. Часовня находится близко к переправе и есть опасность повреждения во время работ.

Сейчас ведется разработка научно-проектной документации. Ее делает фирма из Санкт-Петербурга по договору с автономной некоммерческой организацией (АНО) «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Завершить работу над документами планируется к концу октября. Такие сроки установлены после полного решения земельных вопросов — ранее Псковский государственный университет передал новый участок в собственность Псковского музея-заповедника. Часовня расположится на 28 метров южнее, поэтому памятник сохранит связь с историческим месторасположением. Перенос объекта запланирован на 2023 год. Это произойдет после согласования проектной документации профильным комитетом.

Михаил Ведерников поручил держать на контроле все связанные с переносом Анастасиевской часовни на новое место мероприятия. «Сохранение такого уникального памятника для последующих поколений очень важная задача», — подчеркнул Губернатор.

Первое упоминание часовни Святой Анастасии на левом берегу реки Великой относится к 1710 году и связано с моровым поветрием, пришедшим из Прибалтики. Сохранившаяся постройка относится к 1911 году. Проект разработал известный архитектор Алексей Щусев. Маленькая часовня построена в традициях древней псковской архитектуры, расписана в 1913 году по эскизам знаменитого художника Николая Рериха. Живопись выполнил художник-реставратор Григорий Чириков.