Фестиваль внедорожников «Кураж» прошёл в Великолукском районе

15:25, 22 августа 2022, ПАИ

Соревнования по преодолению бездорожья «Кураж» состоялись в Великолукском районе в минувшие выходные. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Как отметил председатель внедорожного клуба «Крепость» Алексей Шершнев, эти мероприятия проводятся пятый год подряд. Организаторы предусмотрели два спецучастка — для ориентирования и кольцевой гонки.

Участие в фестивале приняли порядка 40 водителей автомобилей, мотоциклов и квадроциклов, а также «огромное количество зрителей».

«Кураж», как всегда, доставил массу отличных впечатлений и участникам, и зрителям», — отмечается в сообщении.