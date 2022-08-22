Фестиваль внедорожников «Кураж» прошёл в Великолукском районе
Соревнования по преодолению бездорожья «Кураж» состоялись в Великолукском районе в минувшие выходные. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Как отметил председатель внедорожного клуба «Крепость» Алексей Шершнев, эти мероприятия проводятся пятый год подряд. Организаторы предусмотрели два спецучастка — для ориентирования и кольцевой гонки.
Участие в фестивале приняли порядка 40 водителей автомобилей, мотоциклов и квадроциклов, а также «огромное количество зрителей».
«Кураж», как всегда, доставил массу отличных впечатлений и участникам, и зрителям», — отмечается в сообщении.
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