Около 7000 гостей собрал фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище»

16:52, 22 августа 2022, ПАИ

20 августа на берегу Чудского озера в деревне Самолва прошёл масштабный фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище» и завершился конный поход Александра Невского «Александрова дорога». Мероприятие посетило около 7 000 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Всё началось с выступления группы «Атриум» и грандиозного ристалища. 80 реконструкторов из разных городов сошлись в нешуточных боях «на выживание». Настоящее сражение увидели тысячи зрителей, окружившие поле боя.

Фолк-группа «Тролль гнёт ель» собрала толпу на своём выступлении, а в конце устроила хоровод, отметили организаторы. Для гостей фестиваля было организовано множество мастер-классов. Завершился фестиваль выступлением группы «Сколот».

«Праздник выдался на славу. Просторно, тепло, весело. Очень культурно и интересно», – отметил один из посетителей фестиваля в соцсетях. «Спасибо организаторам за такое мероприятие от всей души», – подчеркнул другой зритель.