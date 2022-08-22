Около 3,5 млрд рублей направили в Псковскую область на модернизацию системы образования в 2022 году

17:24, 22 августа 2022, ПАИ

22 августа в рамках августовского заседания педагогических работников региона, которое прошло в инженерно-лингвистической гимназии Пскова, с докладом о работе системы образования Псковской области в 2021/2022 учебном году и задачах на 2022/2023 учебный год выступил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Руководитель комитета отметил, что поддержка системы образования – беспрецедентная. Основные направления работы – нацпроект «Образование» и федеральная программа «Модернизация школьных систем образования».

«Можно сказать, что только в 2021 году на реализацию инфраструктурных проектов федерального и регионального уровней Псковской области выделено более 1,1 млрд рублей, в 2022 году эта сумма приближается к 3,5 млрд рублей», – отметил Андрей Ермаков.

За 2021 год в Псковской области по нацпроекту «Образование» открыто 30 «Точек роста», в 30 учреждениях организована цифровая образовательная среда, IT-кубы начали функционировать в Великих Луках и Печорах, организован центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, обновлена материально-техническая база двух учреждений для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Андрея Ермакова, в 2022 году планируется открытие 30 центров «Точка роста», 19 организаций будут оснащены цифровой образовательной средой. Планируется организовать около 2,8 тысячи мест дополнительного образования, а также 11 мастерских в учреждениях среднего профессионального образования.

Ведётся строительство трёх школ в Пскове и Великих Луках, а также модернизация системы образования в четырёх приграничных районах.

Для повышения качества образования в регионе используются все возможности. Благодаря решению губернатора Михаила Ведерникова об индексации финансирования в текущем году на обновление учебников выделили около 50 млн рублей из регионального бюджета, что позволило приобрести около 120 тысяч учебных пособий. Более чем за 1,5 млрд рублей по программе «Модернизация школьных систем образования» ведётся капремонт 33 школ.

В текущем году Псковская область также приступает к реализации важных проектов. Так, в сентябре первую образовательную смену готовится принять региональный «Сириус» – центр «Вега». Также школы региона в качестве пилотных площадок начнут работать в федеральной государственной информационной системе «Моя школа», педагоги примут участие в проекте «Школа Минпросвещения России».

Также Андрей Ермаков доложил об итогах экзаменационных кампаний, об участии представителей региона в чемпионатах «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс».

«Хочу пожелать всей нашей большой областной образовательной команде прежде всего эффективности и результативности, а самое главное – получайте удовольствие от вашего важнейшего труда», – заметил врио председателя комитета.

В новом учебном году школы Псковской области примут более 68 тысяч школьников.