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Общество

Бархатный сезон в этом году продлится до начала октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что россиян осенью ожидает длительный бархатный сезон, поскольку вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры, сообщает ТАСС.

Вильфанд назвал температуру воды «потрясающей» и заявил, что вода на востоке Чёрного моря прогрелась до 25-26 градусов, а в Сочи и Анапе — до 28 градусов. Подобные показатели являются редкостью, поскольку они свойственны экваториальным водам.

«В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды — 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — пояснил научрук Гидрометцентра.

Метеоролог добавил, что обычно бархатный сезон продолжается до конца сентября, но в этом году он завершится не раньше первой декады октября.

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