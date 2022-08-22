В России начали закрываться аптеки

17:24, 22 августа 2022, ПАИ

В России впервые за почти два года начали закрываться аптеки — по итогам второго квартала 2022 года их число по стране сократилось на 275 точек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные RNC Pharma. По словам экспертов, до конфликта на Украине фармацевтическая розница поддерживалась пандемийным спросом — однако весной он стал снижаться.

Как узнала газета, к 1 июля в России работало почти 72 тысяч аптек. Это на 4,5 процента аналогичного показателя 2021 года, однако рост мог быть активнее, если бы ему не помешал кризис. По данным RNC Pharma, с третьего квартала 2020 года и до апреля число точек неуклонно увеличивалось.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что основной вклад в сокращение вложили единичные аптеки или небольшие фармсети. Эксперт объясняет закрытие точек падением платежеспособности покупателей и изменением политики фармкомпаний, которые стали меньше вкладываться в продвижение продукции. Часть аптек также закрылись на ремонт или переезд летом — в это время фармрозница традиционно переживает спад спроса.

Гендиректор рязанской «Аптека Фарма» Александр Миронов подтвердил, что в первую очередь решение о закрытии принимают небольшие игроки и одиночные аптеки. «В Москве, где мы начали открывать точки, много предложений по аренде помещений, которые раньше занимала аптека», — рассказал он и добавил, что владельцы аптек уходят с рынка на фоне снижения выручки.

Миронов добавил, что небольшие сети оставались на плаву за счет продаж во время пандемии, а затем за счет ажиотажного спроса в первые недели военных действий на Украине — тогда продажи взлетели на 72,5 процента год к году в деньгах, следует из данных DSM Group. Однако месяц к месяцу выручка начала падать уже тогда. Николай Беспалов из RNC Pharma ожидает, что скоро закрывать некоторые точки начнут и крупные игроки — тенденция достигнет пика к концу года и отрасль может потерять 1–2 процента объектов.

В августе стало известно, что страны Европы нарастили поставки лекарственных препаратов и косметики в Россию. В июне экспорт товаров из Европы в Россию частично восстановился, увеличившись на 18 процентов в сравнении с маем. Однако российские власти готовятся полностью отказаться от иностранных лекарств — для достижения цели стране понадобится минимум 200 миллиардов рублей, заявили в Минобрнауки.