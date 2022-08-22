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Третий этап операции «Мак – 2022» начался в Пскове

Третий этап ежегодной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2022» стартовал в Пскове 22 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Операция состоит из пяти этапов, которые начались в июне и завершатся в октябре, и направлена на выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания наркосодержащих растений, а также на пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, пояснили в администрации.

Подразделения УМВД России по городу Пскову проводят отработку жилого массива и частного сектора с целью выявления и уничтожения очагов произрастания мака и конопли. Кроме того, идёт выявление и перекрытие каналов транспортировки наркотических средств, в том числе синтетических, привлечение к ответственности лиц, употребляющих наркотики.

За время проведения первых двух этапов операции «Мак – 2022» полицейские выявили 11 человек, причастных к преступлениям и правонарушениям в сфере незаконного оборота наркотиков. В результате составили восемь административных протоколов, одного человека направили на медицинское освидетельствование, в отношении трёх лиц возбудили уголовные дела по факту хранения наркотических средств.

Кроме того, в ходе операции ежедневно отрабатывались частные территории Пскова с целью выявления незаконно культивируемых и дикорастущих наркосодержащих растений. Незаконной деятельности в этом отношении не выявлено.

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