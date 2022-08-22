17 сентября усадьба Вечаша приглашает на интерактивную программу
Новая интерактивная программа для детей и взрослых «Осень в дворянской усадьбе» пройдёт в музее Н.А. Римского-Корсакова «Вечаша».
17 сентября псковичей и гостей города приглашают провести в старинной усадьбе Вечаша прекрасный осенний день.
Вас очарует старый парк, вы услышите легенды и были старинных имений, узнаете, как вели хозяйство дворяне, чем увлекались, как проводили свободное время.
Вы перенесетесь в начало XX века... Гостеприимная хозяйка Вечаши угостит вас ароматным чаем, заваренным на травах, вкуснейшими яблоками.
Крестьянские девушки увлекут вас народными играми и хороводами.
Красивая классическая музыка будет звучать в этот день в вечашском доме - гости из Петербурга исполнят арии из опер, романсы.
Записаться на программу можно по телефонам: 8 81133 21253, 21553.
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