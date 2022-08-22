17 сентября усадьба Вечаша приглашает на интерактивную программу

18:17, 22 августа 2022, ПАИ

Новая интерактивная программа для детей и взрослых «Осень в дворянской усадьбе» пройдёт в музее Н.А. Римского-Корсакова «Вечаша».

17 сентября псковичей и гостей города приглашают провести в старинной усадьбе Вечаша прекрасный осенний день.

Вас очарует старый парк, вы услышите легенды и были старинных имений, узнаете, как вели хозяйство дворяне, чем увлекались, как проводили свободное время.

Вы перенесетесь в начало XX века... Гостеприимная хозяйка Вечаши угостит вас ароматным чаем, заваренным на травах, вкуснейшими яблоками.

Крестьянские девушки увлекут вас народными играми и хороводами.

Красивая классическая музыка будет звучать в этот день в вечашском доме - гости из Петербурга исполнят арии из опер, романсы.

Записаться на программу можно по телефонам: 8 81133 21253, 21553.