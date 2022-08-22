В Порхове отметили День Государственного Флага России
Сегодня, 22 августа вся наша Великая страна отмечает День Государственного Флага России. В Парке культуры и отдыха прошло торжественное праздничное мероприятие «Флаг моего государства». Об этом ПАИ рассказали в районном Доме культуры Порхова.
Открыла праздник квест-игра для детей «Флаг державы-символ славы». Праздничный концерт начался с выноса Государственного Флага Российской Федерации, почётное право вынести Флаг было доверено юнармейцам Порхова.
Всех собравшихся с Государственным праздником поздравил глава Порховского района Юрий Семёнов.
На концерте выступили местные артисты с вокальными и нацевальными номерами.
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