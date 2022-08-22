Около 200 человек пришлось эвакуировать из псковской поликлиники из-за угрозы пожара

18:39, 22 августа 2022, ПАИ

Около 200 человек эвакуировали из здания городской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове сегодня. Об этом пишет паблик «В Пскове».

Как сообщили в ведомстве, в здании произошло возгорание светильника, его потушили своими силами.