Около 200 человек пришлось эвакуировать из псковской поликлиники из-за угрозы пожара
Около 200 человек эвакуировали из здания городской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове сегодня. Об этом пишет паблик «В Пскове».
Как сообщили в ведомстве, в здании произошло возгорание светильника, его потушили своими силами.
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