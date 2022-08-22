В Псковском районе горит продуктовый магазин
В Псковском районе в деревне Соловьи горит продуктовый магазин, сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».
Горение происходит в чердачном помещении, складском помещении и кровли магазина. Пожарные спасли торговый зал магазина от возгорания.
На месте работают пожарные подразделения, идёт ликвидация пожара.
Обстоятельства возгорания выясняются.
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