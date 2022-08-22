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Себежские борцы привезли четыре медали из Минска

Себежские борцы привезли четыре медали из Минска. Фото: Вконтакте

Себежские спортсмены приняли участие в Открытом Республиканском турнире по самбо состоявшемся в Минске, 19 – 20 августа 2022 года. Об этом сообщила районная газета «Призыв».

На турнир приехало более 200 спортсменов из Беларуси, Германии и России.

Для справки: Курлыпо Андрей Александрович – многократный чемпион Республики Беларуси, чемпион и многократный призёр чемпионатов Европы, многократный призёр чемпионатов мира, Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, тренер высшей категории. В настоящее время работает в минской СДЮШОР «Буревестник».

«Вот и завершилась поездка себежских самбистов в Минск на открытый республиканский турнир по самбо на призы Заслуженного мастера спорта А.А.Курлыпо, кстати, он стал международным, на коврах встретились спортсмены из Беларуси, России и Германии, – сообщает читательница газеты Ирина Ильина. – Любое участие в соревнованиях – это шаг вперёд, а если ты ещё и в призёрах, то вдвойне».


Себежские спортсмены привезли 4 медали.

Призеры соревнований:
среди борцов 2007 – 2008 годов рождения:
Артём Ильин – 2 место (53 кг);

среди борцов 2009 – 2011 годов рождения:
Дима Нынык – 1 место (38 кг),
Егор Сафронов – 1 место (60 кг),
Дима Политыко – 3 место(50 кг).
Лиза Артемьева могла стать призёром, но проиграла схватку за 3 место.

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