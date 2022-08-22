Себежские борцы привезли четыре медали из Минска

19:56, 22 августа 2022, ПАИ

Себежские спортсмены приняли участие в Открытом Республиканском турнире по самбо состоявшемся в Минске, 19 – 20 августа 2022 года. Об этом сообщила районная газета «Призыв».



На турнир приехало более 200 спортсменов из Беларуси, Германии и России.



Для справки: Курлыпо Андрей Александрович – многократный чемпион Республики Беларуси, чемпион и многократный призёр чемпионатов Европы, многократный призёр чемпионатов мира, Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, тренер высшей категории. В настоящее время работает в минской СДЮШОР «Буревестник».

«Вот и завершилась поездка себежских самбистов в Минск на открытый республиканский турнир по самбо на призы Заслуженного мастера спорта А.А.Курлыпо, кстати, он стал международным, на коврах встретились спортсмены из Беларуси, России и Германии, – сообщает читательница газеты Ирина Ильина. – Любое участие в соревнованиях – это шаг вперёд, а если ты ещё и в призёрах, то вдвойне».



Себежские спортсмены привезли 4 медали.

Призеры соревнований:

среди борцов 2007 – 2008 годов рождения:

Артём Ильин – 2 место (53 кг);



среди борцов 2009 – 2011 годов рождения:

Дима Нынык – 1 место (38 кг),

Егор Сафронов – 1 место (60 кг),

Дима Политыко – 3 место(50 кг).

Лиза Артемьева могла стать призёром, но проиграла схватку за 3 место.