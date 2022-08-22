Праздник Государственного Флага России продолжился в Пскове концертной программой

20:51, 22 августа 2022, ПАИ

Точная длина флага, который развернули сегодня в Пскове – 2 тысячи 115 метров. Далее на празднике слово взял заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин.

«Я уверен этот рекорд станет самым сильным рекордом в этот день по всей России. И гласит надпись «Россия начинается здесь», но нет у России конца. Так и наш флаг, начинается здесь, но, думаю, он не имеет конца. 2 115 метров – лишь цифры. Желаю крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть этот день придаст всем сил и уверенности в достижении поставленных целей на благо нашей державе», – сказал он.

Начались концертные номера. На празднике выступили: певица Алина Гордиенко, танцевальный коллектив «Сувенир бит», вокальная студия «Город детства», солисты военного оркестра Псковского спецназа, студия циркового искусства «Псковский цирк», театр спортивных миниатюр «Уникс» и другие.

У многих псковичей с собой был маленький символ флага России – сувенирный триколор. Завершилось представление выступлением Театра огня и света «Бор Хейм».