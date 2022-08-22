Наталья Ильина представила «Передовую инженерную школу» Союзного государства

22:00, 22 августа 2022, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина представила «Передовую инженерную школу» Союзного государства, программа которой одержала победу в Министерстве науки и высшего образования РФ. Дискуссия прошла в пресс-центре РИА «Новости», сообщает пресс-центр университета.

«Если говорить о развитии той или иной промышленности внутри инженерии, то в каждой лежат ровно два основания. Первый – это станок, то есть то, на чем ты делаешь технологии, а второе – это материалы, из чего ты делаешь этот станок. Вот внутри российско-белорусской «Передовой инженерной школы» заложены именно два эти фрагмента», – рассказала ректор ПсковГУ.

В ходе дискуссии приглашенные эксперты рассказали о реализации проекта «Передовые инженерные школы», а также о планах запуска к 2024 году более 500 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Проект призван создавать новейшие виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с ведущими компаниями России.

Добавим, федеральный проект «Передовые инженерные школы» является одной из 42 инициатив Правительства РФ, направленных на повышение качества жизни граждан, выполняется в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

В конкурсе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации приняли участие 89 российских вузов. По итогам были определены 30 университетов, на площадках которых появится Передовая Инженерная школа.