Финалист проекта «Большая опера» споёт в Печорах 23 и 24 августа
23 и 24 августа в 18:30 в лютеранской кирхе Святого Петра пройдут концерты органной и вокальной музыки, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
Перед слушателями выступят финалист проекта телеканала «Культура» «Большая опера» Михаил Широченко (контртенор, Москва) и лауреат премии «Органист года» Мария Блажевич (орган, Тюмень-Томск).
23 августа на концерте «Музыка королевских замков» публика услышит произведения Перселла, Германа, Стенли, Генделя, Мендельсона, Элгара, Кларка, Доулэнда. 24 августа в программе концерта «История любви. Великие романтики» - Брамс, Шуман, Мендельсон, Шуберт, Лист.
Кирха находится на улице Гагарина 12 А.
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