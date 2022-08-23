Финалист проекта «Большая опера» споёт в Печорах 23 и 24 августа

07:24, 23 августа 2022, ПАИ

23 и 24 августа в 18:30 в лютеранской кирхе Святого Петра пройдут концерты органной и вокальной музыки, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Перед слушателями выступят финалист проекта телеканала «Культура» «Большая опера» Михаил Широченко (контртенор, Москва) и лауреат премии «Органист года» Мария Блажевич (орган, Тюмень-Томск).



23 августа на концерте «Музыка королевских замков» публика услышит произведения Перселла, Германа, Стенли, Генделя, Мендельсона, Элгара, Кларка, Доулэнда. 24 августа в программе концерта «История любви. Великие романтики» - Брамс, Шуман, Мендельсон, Шуберт, Лист.



Кирха находится на улице Гагарина 12 А.