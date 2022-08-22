Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с днём российского триколора

23:22, 22 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с Днём государственного флага России. Поздравительное сообщение появилось в официальном Telegram-канале Михаила Ведерникова.

«Наша судьба навсегда связана с триколором. И каждый из нас должен делать всё для процветания нашего Отечества и нашей области, которая во все времена была и остается надёжным форпостом и духовным щитом России. В честь праздника сегодня более семи тысяч человек приняли участие во флешмобе на набережной реки Великой в Пскове. Двухкилометровый российский флаг, как символ единства нашей большой многонациональной страны, растянулся от стен Псковского Кремля до Покровской башни. Спасибо всем, кто принял участие в этой впечатляющей акции!», - поблагодарил Михаил Ведерников.