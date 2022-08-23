В Пскове состоялся турнир по парковому волейболу
20 августа 2022 года на центральном пляже г. Псков состоялся турнир по парковому волейболу APOCALYPSE 1.
Об этом сообщил паблик «Пляжный волейбол в Пскове». Участие приняли 10 команд разных возрастных групп.
«Погода была замечательная, только ветер немного разошелся», – сообщают игроки.
В упорной борьбе места распределились следующим образом:
Золотая медаль – Команда «Тополь М»,
Серебряная медаль – Команда «Бутеры»,
Бронзовая медаль – Команда «Ярпиво».
Лучшими игроками были признаны: Сергей Васильев и Антон Мартынов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
22 августа 2022
Данил Семьянинов выиграл финальный заплыв брассом на 100 метров на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов
20 августа 2022
В Пскове пройдет велозаезд в честь празднования Дня Государственного флага