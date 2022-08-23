В Пскове состоялся турнир по парковому волейболу

00:12, 23 августа 2022, ПАИ

20 августа 2022 года на центральном пляже г. Псков состоялся турнир по парковому волейболу APOCALYPSE 1.

Об этом сообщил паблик «Пляжный волейбол в Пскове». Участие приняли 10 команд разных возрастных групп.

«Погода была замечательная, только ветер немного разошелся», – сообщают игроки.

В упорной борьбе места распределились следующим образом:

Золотая медаль – Команда «Тополь М»,

Серебряная медаль – Команда «Бутеры»,

Бронзовая медаль – Команда «Ярпиво».

Лучшими игроками были признаны: Сергей Васильев и Антон Мартынов.