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Общество

В Псковской области самая высокая конкуренция наблюдается среди юристов и молодых специалистов

Уровень конкуренции в трёх профессиональных сферах на рынке труда в Псковской области выше, чем в среднем по стране. Это значит, что в этих профессиональных областях жителям сложнее найти работу, чем другим россиянам, сообщает hh.ru.

Самая высокая конкуренция среди соискателей за рабочее место в области сейчас зафиксирована в юридической сфере. На данный момент на одну вакансию в этой сфере откликаются почти 11 кандидатов.

Повышенная конкуренция за рабочие места в Псковской области наблюдается среди молодых специалистов и студентов (около семи соискателей на одно рабочее место). В сфере бухгалтерии, управленческого учёт, финансов предприятия в Псковской области также наблюдается напряжённая ситуация с поиском работы: в области на одно рабочее место претендует более пяти человек.

При этом в Псковской области проще найти работу, чем в других российских городах, в сфере медицины и фармацевтики (менее одного кандидата на вакансию). Также близка к общероссийским значениям конкуренция среди соискателей в сфере домашнего персонала (менее одного человека на место), в государственной службе и НКО (один кандидат).

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