Выставка к 78-летию со дня образования Псковской области открылась в Псковском музее

09:32, 23 августа 2022, ПАИ

23 августа 1944 года был подписан указ президиума ВС СССР об образовании Псковской области. В Псковском музее-заповеднике ко дню образования региона подготовлен выставочный комплекс в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», который поможет вспомнить о тех, кто поднимал Псковщину из руин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Разрушения в годы Великой Отечественной войны после трёхлетней фашистской оккупации были колоссальными, отмечают в музее. Захватчики уничтожили все промышленные предприятия, совхозы, колхозы, МТС, учреждения культуры. Если до войны на территории проживало около 1,5 млн, то в конце 1944 года — только 0,5 млн человек. Образование самостоятельной области помогло бы решить многие проблемы разрушенного войной хозяйства.

«С созданием новых областей возникла проблема формирования руководящих органов, потому что во вновь образованных областях не было готового, уже сложившегося аппарата управления, его пришлось создавать заново. Основную массу областных руководителей Псковской области составили посланцы из Ленинграда», — отметила заведующая сектором современной истории Елена Сухова.

Уже в 1944 году в Псков прибыло 119 работников ленинградского обкома и облисполкома и 159 работников городского комитета партии — всего около 300 руководящих работников. Именно они заняли в Псковской области ключевые посты.

Перед новым руководством стояло несколько важнейших задач: провести разминирование, восстановить сельское хозяйство и промышленность, начать строительство. Псковичи выходили из землянок, возвращались из эвакуации, фронта и плена. Днями и ночами работали все: дети, старики, женщины. Все они мечтали о будущем и радовались каждому новому построенному дому, каждому восстановленному предприятию.

Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Псковского музея-заповедника поможет лучше узнать историю своего края, имена тех, кто восстанавливал народное хозяйство, закладывая фундамент великих побед и достижений.