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Александр Котов: Мы живём в уникальном регионе России

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил псковичей с 78-й годовщиной образования Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По мнению Александра Котова, Псковская область — уникальный с точки зрения исторического значения и географического расположения регион России. На Псковской земле, отметил он, закладывались основы государственности и народовластия, зарождались духовные и культурные святыни, были одержаны великие победы в ратных сражениях за суверенитет страны.

Псковская область в её нынешних административных границах появилась в военном 1944 году. Отстояв свободу и независимость родного края, псковичи подняли из руин разрушенные города и сёла, возродили экономику, воссоздали памятники истории и архитектуры, добавил парламентарий.

«Современная история региона также даёт нам повод для гордости за достигнутые успехи и, конечно, за людей, которые живут и работают на нашей земле. Строители, аграрии, деятели культуры и искусства, военные, врачи, педагоги, спортсмены, студенты, общественные деятели, ветераны и молодые активисты — усилиями всех и каждого Псковская область живёт, развивается и движется вперёд. От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья и благополучия!» — заключил Александр Котов.

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