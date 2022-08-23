ВИДЕО Млечный Путь над рекой Плюссой запечатлел астроном-любитель

10:21, 23 августа 2022, ПАИ

Млечный Путь и отвесные скалы Красные Слуды на реке Плюссе в Гдовском районе запечатлел астороном-любитель из Пскова Михаил Прохоренко. Запись он разместил в групппе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Слуды — обнажения песчаника на реке Плюссе в Гдовском районе — на фоне движущихся звёзд и Млечного Пути», — прокомментировал видеозапись автор.

Млечный Путь — это галактика, которая состоит из пыли, газа и множества звёзд, включая Солнце. Его можно увидеть только в южной части неба вдали от города, где Млечный Путь не будет затмевать искусственный свет. Также галактику лучше наблюдать в безоблачную погоду во время новолуния или первых дней лунного месяца. Август — наиболее благоприятное время для астрономических наблюдений Млечного Пути, как отмечают специалисты.