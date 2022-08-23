«Яндекс» будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы

10:14, 23 августа 2022, ПАИ

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

После закрытия сделки продажи медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — ya.ru станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID». Также компания выпустит для Android новое приложение «Яндекс» с «Алисой».

Существующее приложение «Яндекс для Android» сменит название на «Яндекс.Старт». Оно будет функционировать как браузер, а пользователи получат возможность выбрать стартовую страницу в настройках. Приложение «Яндекс для iOS» продолжит работать как раньше, но без «Дзена» и «Новостей».

Бывшая медийная главная «Яндекса» после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдёт под управление VK. Также VK получит права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей».

«Обязывающее соглашение, в рамках которого VK покупает «Дзен» и «Новости», а «Яндекс» — сервис доставки еды Delivery Club, компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой», — прокомментировали в компании.