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Культура

Артист Псковского театра драмы снялся в новом фильме Семёна Серзина

28 августа на Московском международном кинофестивале состоится премьера фильма Семёна Серзина «Похожий человек», одну из ролей в котором исполнил артист Псковского театра драмы Денис Кугай. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В основе сценария пьеса Дмитрия Данилова «Свидетельские показания», к которой режиссёр уже обращался в 2021 году, как раз в Псковском театре драмы.

Саша Иванов – обычный человек, покончивший жизнь самоубийством. Детективу, который расследует это дело, приходится допрашивать соседей, сослуживцев, бывшую девушку и других людей, которые знали Иванова. К своему удивлению, детектив обнаруживает, что каждый свидетель описывает Сашу как совершенно другого человека.

Псковский артист Денис Кугай, сыгравший несколько ролей в спектакле «Свидетельские показания», был приглашён режиссёром на съёмки. В фильме также играют Ольга Лапшина, Максим Виторган, Виктория Исакова, Таисия Вилкова, Любовь Толкалина и другие. Главную роль – детектива, в спектакле Псковской драмы оставшегося за кадром, – исполнил сам Семён Серзин.

Премьера спектакля «Свидетельские показания» в Пскове прошла в 2021 году на «Данилов-фесте». Тогда же был показан дебютный фильм Серзина по другой пьесе того же автора «Человек из Подольска».

Новый фильм Семёна Серзина «Похожий человек» вошёл в конкурсную программу ММКФ «Русские премьеры» и будет показан 28 августа, а затем выйдет в кино для широкой аудитории.

Спектакль «Свидетельские показания» можно будет увидеть в Псковском театре драмы 4 сентября. Билеты в продаже.

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