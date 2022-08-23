Две деревни в Псковском районе до обеда остались без электричества
В деревнях Гверздонь и Смержаха Серёдкинской волости Псковского района аварийно отключили электроэнергию, сообщает газета «Псковская провинция».
Отключение произошло из-за аварии на высоковольтной линии. Сейчас специалисты ведут ремонтно-восстановительные работы, устраняя последствия аварии.
По предварительным данным, до 15:00 подачу электроэнергии в деревни возобновят.
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