Псковжилстрой принял участие в акции к 1 сентября от Детского фонда

13:37, 23 августа 2022, ПАИ

Строительная компания «Псковжилстрой» приняла участие в традиционной благотворительной акции «Здравствуй, школа!», которую ежегодно организует Детский фонд в преддверии нового учебного года.

Псковжилстрой приобрел для детей из малообеспеченных семей все необходимое для учебы в школе из списка к 1 сентября. Собранные школьные наборы будут переданы детям из нуждающихся семей и воспитанникам интернатных учреждений области. Благодаря скидкам от партнёров, стоимость одного школьного комплекта составляет 1980 рублей. В него входит рюкзак, пенал и самые необходимые канцелярские принадлежности.

В этом году за парты сядут более 3 000 первоклассников Псковской области. Часть из них, к сожалению, воспитываются в малообеспеченных, неполных семьях или проживают и обучаются в интернатных учреждениях. Не у каждого ребенка к 1 сентября есть все, что нужно для учебы: некоторые семьи не могут купить форму, канцелярские принадлежности, рюкзак.

Цель акции – помочь как можно большему количеству сирот и детей из малоимущих семей подготовиться к новому учебному году. Не у каждого ребенка к 1 сентября есть все, что нужно для учебы: некоторые семьи не могут купить форму, канцелярские принадлежности, рюкзак. А первоклашки с предвкушением ждут свой первый урок. Важно, чтобы этот день не был омрачён взрослыми проблемами.