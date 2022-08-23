Команда проекта «Экосуббота» планирует создать «Экобук» Псковской области

11:37, 23 августа 2022, ПАИ

Опыт Республики Коми в создании регионального «Экобука» может быть использован в Псковской области в рамках реализации экологического проекта завода «Титан-Полимер». Об этом рассказала директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер», координатор проекта «Экосуббота» Снежана Ермолаева, представлявшая Псковскую область на I Всероссийском форуме-фестивале «Арктика. Лёд тронулся» в городе Усинске Республики Коми.

Важной частью форума-фестиваля стало знакомство с экопроектами других регионов. В частности, в Республике Коми имеется интересный опыт создания регионального «Экобука»: это симбиоз рабочей тетради, где можно делать заметки и зарисовки, и пособия, из которого можно получить полезную информацию о раздельном накоплении отходов, утилизации опасных отходов и узнать важные экологические даты. Кроме того, в нём есть игровые и логические задания, в которых присутствует региональный компонент. На одной из страниц «Экобука» его обладателя ждёт сюрприз – семена цветов, которые весной можно будет высадить в своём дворе.

«Экобук» в Республике Коми полностью изготовлен из вторсырья, это хороший пример вторичного использования материалов. Подобный опыт может быть использован в Псковской области и других регионах. "Экобук" может быть полезен в туристических целях как уникальный справочник о природных богатствах и достопримечательностях нашего региона. Он может найти применение в экопросветительских проектах для молодого поколения. Команда проекта «Экосуббота» рассмотрит возможность создания «Экобука» Псковской области. Кроме того, в рамках участия в форуме удалось лично познакомиться с экоактивистами, которые в Великом Новгороде открыли пункт приёма вторсырья по принципу раздельного сбора отходов. Считаю, такой экоцентр нужен в каждом регионе и опыт наших соседей поможет команде проекта «Экосуббота» решить эту задачу», — отметила директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер», координатор проекта «Экосуббота» Снежана Ермолаева.

Всероссийский форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся» состоялся 16-18 августа в городе Усинске Республики Коми в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг., оператором которых выступает фонд "Росконгресс". Форум объединил 200 эковолонтёров из 85 регионов страны, три тысячи онлайн-участников, общественников и представителей крупных промышленных компаний, которые представили передовые технологии в нефтедобыче и газопереработке. В течение нескольких дней участники форума знакомились с атмосферой Арктики, вместе с представителями власти, образовательных организаций и крупных компаний обсуждали развитие Русского Севера, сохранение культурного и природного наследия, туристический потенциал Арктической зоны и многое другое.