Телеканал «Спас» снял в Пскове фильм о князе Довмонте

11:38, 23 августа 2022, ПАИ

Территория Псковского кремля снова стала местом проведения съёмок документального кино. На этот раз сотрудники телеканала «Спас» работали над фильмом о святом князе Довмонте, покровителе Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Проект войдёт в цикл документальных фильмов об исторических личностях, которые были причислены к лику святых, начиная от общеизвестных Георгия Победоносца и Дмитрия Донского и заканчивая Феодором Стратилатом, Меркурием Смоленским и другими. В Пскове уже были сняты эпизоды, посвящённые Александру Невскому, княгине Ольге и князю Владимиру.

«Для нас важно, чтобы история жизни этого выдающегося человека стала известна как можно более широкому кругу и его пример послужил вдохновением для зрителей. Мы благодарны администрации Псковского музея-заповедника и всем представителям духовенства за содействие в съёмках фильмов и надеемся, что результат нашей совместной работы оценят зрители нашего телеканала», – рассказали представители съёмочной группы.