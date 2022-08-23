Великолучанин выбежал из магазина и был задержан за кражу товаров

11:51, 23 августа 2022, ПАИ

Росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

22 августа находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии увидели, что из магазина, расположенного на Октябрьском проспекте, на улицу выбежал мужчина.

Увидев патрульный автомобиль, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. Было установлено, что 47-летний великолучанин похитил из магазина спиртные напитки и продукты питания.

Задержанный передан сотрудникам полиции, похищенное изъято.