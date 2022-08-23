РСХБ: Производство молочных продуктов, мясопереработка и другие – топ отраслей для роботизации

12:11, 23 августа 2022, ПАИ

Эксперты Россельхозбанка оценили потенциал массовой роботизации производства продуктов питания и определили перечень отраслей в России, где внедрение робототехники имеет большой потенциал развития. По прогнозам аналитиков банка, в перспективе 10 лет роботизация затронет все основные подотрасли АПК.

По данным iFORA, системы интеллектуального анализа больших данных НИУ ВШЭ, роботизация АПК входит в число основных мировых агротех- и фудтехтрендов. Сегодня роботы уже проникают во многие сферы АПК: никого не удивляют роботизированные системы доения, роботы-антропоморфы на мясоперерабатывающих предприятиях, вертикальные* (многоуровневые) фермы, которые функционируют без участия человека.

«Появление роботов в полях и на производственных предприятиях – это один из новейших и наиболее ярких трендов развития агротехнологий. И хотя в российский АПК роботизация пришла относительно недавно, но, в соответствии с мировыми трендами, это направление развивается быстрыми темпами. Сейчас на платформе RSHB-Digital представлено около 200 агротехстартапов цифровизации сельского хозяйства. Роботы не способны полностью заменить человеческий труд, но уже сейчас помогают оптимизировать и ускорить производственные процессы. Например, роботизированная вертикальная ферма может быть в два раза более эффективной с точки зрения использования рабочей силы и земли по сравнению с более традиционной современной теплицей, использующей только один уровень для выращивания продукции. В перспективе нескольких лет отдельные продукты будут путешествовать «от поля до порога» при минимальном участии человека», – рассказывает директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

В России флагманом роботизации в АПК стал построенный в 2018 г. завод по производству сырокопченых колбас «Черкизово-Кашира». Все производственные процессы на предприятии от получения сырья до упаковки готовой продукции автоматизированы, в результате чего производительность труда на заводе превышает аналогичный показатель традиционного мясоперерабатывающего предприятия примерно в четыре раза. Полностью роботизированное предприятие неслучайно появилось первым именно в сегменте производства сырокопчёных колбас: мясоперерабатывающие предприятия используют большое количество ручного труда, так как производство копчёных и вяленых колбасных изделий – это высокомаржинальная продукция.

Помимо мясопереработки, перспективными отраслями для перехода на роботизированную модель производства могут быть молочное скотоводство и производство молочных продуктов, которые всё больше интегрируются в рамках единых холдингов. Молочная отрасль, как и мясопереработка, интенсивно использует труд и производит маржинальные продукты (сыры, сливочное масло, йогурты). В растениеводстве первыми полностью роботизированными предприятиями могут стать вертикальные фермы, производящие салаты для гиперлокального потребления внутри крупных городов.

«Традиционный промышленный дизайн старых мясокомбинатов, построенных в черте города, уже не считается эффективным. Роботизированные производства будут постепенно выноситься в районы с менее плотной застройкой, что позволит размещать оборудование на одном этаже на большей площади. При этом возникает возможность роботизации в зависимости от ассортимента и доступности рабочей силы в конкретном регионе. Появление роботизированных вертикальных ферм в массовом порядке будет особенно логично на территории от Урала до Дальнего Востока, в регионах, которые имеют проблемы с логистикой, инфраструктурой и инсоляцией. Однако, несмотря на очевидные плюсы роботизации (рост производительности труда, высвобождение земли), конечной точкой в развитии этого тренда, как и тренда цифровизации, вряд ли будет полное вытеснение рабочей силы из отдельных подотраслей АПК. Скорее, через 10-20 лет произойдёт поляризация: массовые дешёвые продукты будут производиться на больших роботизированных предприятиях, а продукты для вдумчивого потребления, особенно для канала HoReCA, – на небольших фермах. Таким образом, выбытие рабочей силы в одном сегменте производства будет компенсировано более интенсивным её задействованием в другом», – отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

*Вертикальная ферма – высокоавтоматизированный агропромышленный комплекс для выращивания культурных растений посредством многоярусного размещения насаждений с полностью контролируемым в закрытом помещении климатом.

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