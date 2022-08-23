Жестоко избитой восьмилетней девочке из Великих Лук сделали операцию в Москве

13:15, 23 августа 2022, ПАИ

Восьмилетней жестоко избитой великолучанке сделали операцию в Москве. Сейчас девочка восстанавливается, состояние ребёнка стабильное, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Александр Козловский добавил, что находится на связи с семьёй девочки.

Также депутат направил прокурору Тверской области Сергею Лежникову запрос по делу о покушении на убийство восьмилетней великолучанки. «Попросил Сергея Борисовича обратить особое внимание на это дело. Буду и дальше держать ситуацию с девочкой на личном контроле и следить за ходом её развития», – отметил он.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний жестоко избил восьмилетнюю великолучанку в Тверской области. Подросток арестован, идёт расследование уголовного дела.