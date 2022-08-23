Жестоко избитой восьмилетней девочке из Великих Лук сделали операцию в Москве
Восьмилетней жестоко избитой великолучанке сделали операцию в Москве. Сейчас девочка восстанавливается, состояние ребёнка стабильное, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в своём Telegram-канале.
Александр Козловский добавил, что находится на связи с семьёй девочки.
Также депутат направил прокурору Тверской области Сергею Лежникову запрос по делу о покушении на убийство восьмилетней великолучанки. «Попросил Сергея Борисовича обратить особое внимание на это дело. Буду и дальше держать ситуацию с девочкой на личном контроле и следить за ходом её развития», – отметил он.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетний жестоко избил восьмилетнюю великолучанку в Тверской области. Подросток арестован, идёт расследование уголовного дела.
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