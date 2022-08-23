Новые пешеходные переходы через железнодорожные пути оборудованы у станций Плюсса, Порхов, Дно и Новоселье

12:48, 23 августа 2022, ПАИ

Новые пешеходные переходы через железнодорожные пути оборудовали в Псковской области у станций Плюсса, Порхов, Дно и Новоселье, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Пешеходные переходы оборудованы звуковой и световой сигнализацией.

Кроме того, для предупреждения пересечения железной дороги в неустановленных местах смонтированы ограждения на станции Псков-Пассажирский.