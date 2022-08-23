Архивный документ о создании Псковской области выложен в Сеть

14:15, 23 августа 2022, ПАИ

Архивный документ о создании Псковской области выложен в Сеть. В своём Telegram-канале распоряжение Совета народных комиссаров СССР, датированное августом 1944 года, выложил Государственный архив региона.

«Обязать Наркомфин СССР выделить из резервного фонда Совнаркома РСФСР вновь организованной Псковской области на организационные расходы областных учреждений 1200 тыс. рублей», - с этой строчки начинается распоряжение.



Так, 78 лет назад 23 августа как самостоятельная административная единица на карте освобождаемой от врага страны возникла Псковская область. Еще шли бои, до дня Победы оставалось девять месяцев.

Распоряжением, подписанным зампредседателя Совета народных комиссаров СССР Вячеславом Михайловичем Молотовым, определялись ключевые направления для восстановления нового региона. Выделялся транспорт (15 грузовых машин и 5 автомашин ГАЗ-67). «Обязать Наркомстройматериалов СССР, Наркомпищепром СССР, Наркомтекстиль СССР, Наркомчермет, Наркомминвооружения, Наркомэлектропром, Наркомхимпром, Наркомрезинпром, Наркомместопром РСФСР и Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР поставить в августе 1944 г. Псковскому облисполкому материалы и изделия, согласно приложению», - значится в документе.



Создавались оптовые склады для поставки и распределения продуктов.



Область была разделена на 23 муниципальных района. В их числе были Ашевский, Карамышевский, Качановский, Лядский, Пожеревицкий, Полновский, позднее вошедшие в состав других районов.



Территория ее тогда составляла 31,7 тысячи кв. км.