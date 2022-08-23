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Общество

Superjob включил ЛДНР и освобождённые области Украины в раздел «Россия»

Сервис по поиску работы Superjob включил Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в раздел «Россия». Это следует из измененной 22 августа структуры сайта сервиса.

Основатель и президент компании Superjob Алексей Захаров объяснил это тем, что данные области Украины фактически находятся в составе России.

«Де-факто они в составе Российской Федерации. Вопрос решён, люди там ищут работу, персонал, мы их добавили в базу. Это просто для удобства, чтобы люди могли наконец нормально пользоваться услугами. Ну, судя по всему, будем добавлять дальше», – приводит его слова РИА «Новости».

В настоящий момент на сайте сервиса в ДНР работу предлагают в 27 населённых пунктах, в ЛНР – в 15, в Херсонской области – в восьми, а в Запорожской области – в семи.

Напомним, от украинских нацистов полностью освобождены территории ЛНР и Херсонской области. В настоящее время Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и ЛНР ведут освобождение территории ДНР. Кроме того, союзные войска освободили свыше 70 % территории Запорожской области.

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