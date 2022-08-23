Конкурс для ветеранов пройдёт в Плюсском районе 31 августа

15:28, 23 августа 2022, ПАИ

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2022» пройдёт в Плюсском районе 31 августа, сообщает газета «Плюсский край».

В конкурсе примут участие ветеранские организации, они будут бороться за звание лучшей команды. Кроме того, жюри определит победителя в номинации «Декоративно-прикладное творчество», а один из участников получит «Приз зрительских симпатий».

«Это мероприятие проводится с целью усиления социальной поддержки населения, сохранения и дальнейшего развития творческого потенциала жителей пожилого возраста», – отметили в издании.

Конкурс «Ветеранское подворье – 2022» начнётся в 11:00 в читальном зале Плюсской районной центральной библиотеки.