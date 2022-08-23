Конкурс для ветеранов пройдёт в Плюсском районе 31 августа
Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2022» пройдёт в Плюсском районе 31 августа, сообщает газета «Плюсский край».
В конкурсе примут участие ветеранские организации, они будут бороться за звание лучшей команды. Кроме того, жюри определит победителя в номинации «Декоративно-прикладное творчество», а один из участников получит «Приз зрительских симпатий».
«Это мероприятие проводится с целью усиления социальной поддержки населения, сохранения и дальнейшего развития творческого потенциала жителей пожилого возраста», – отметили в издании.
Конкурс «Ветеранское подворье – 2022» начнётся в 11:00 в читальном зале Плюсской районной центральной библиотеки.
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