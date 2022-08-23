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Спорт

Виталий Дидыч о проекте «Я выбираю спорт»: В каждом дворе должны стоять турники

В Псковской области важно развивать существующие спортивные площадки и оснащать регион новыми, вовлекать молодое поколение в спорт. В частности, воркаут-площадки должны стоять в каждом дворе, заявил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, во времена СССР в каждом дворе стоял турник, поэтому стоит прибегнуть к такой практике, чтобы люди не думали, «как бы занять день сегодня, организовать свой досуг».

Напомним, в России стартовал прием заявок от регионов на получение субсидии по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в 2023 году. Он продлится до 2 сентября 2022 года. С помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок.

Это командная работа государства и бизнеса, которая поможет сделать занятия спортом доступнее для граждан.

Чтобы получить субсидию, регионам необходимо представить на конкурс маркетинговые исследования о целесообразности строительства, проанализировать потребности населения.

«Президент говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач, в частности поддержке спорта в стране. Федеральный проект «Бизнес-спринт» как раз предполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей. Правительство России со своей стороны выделяет субсидии регионам на софинансирование проектов. Так, начиная с 2023 года субъектам будет направлено более 3 млрд рублей на эти цели. Сейчас стартовал приём заявок от регионов. Под строительство ФОКов, стадионов и спортплощадок, а также на закупку инвентаря и выкуп объектов инвесторы смогут получить льготные кредиты. Такое взаимодействие государства и бизнеса позволит сделать занятия спортом доступнее для наших граждан. Напомню, ключевая цель до 2030 года — обеспечить долю 70% граждан, регулярно занимающихся спортом», - сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

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