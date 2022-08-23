Печерянка нашла на берегу озера банковскую карту и пошла тратить деньги в магазинах

15:17, 23 августа 2022, ПАИ

Печорский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, обвиняемой в краже денежных средств с банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что в ночь на 18 июля 2021 года подсудимая нашла на берегу озера Рагозино в Печорах банковскую карту потерпевшего. После чего совершила 28 покупок на автозаправочных станциях Печор и Печорского района, в магазинах Пскова, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на общую сумму более 20 000 рублей.

«В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл признание вины, наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также действия подсудимой, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему», - прокомментировали в ведомстве.

Суд признал девушку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор суда в законную силу не вступил.