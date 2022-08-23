Пропавшего 31-летнего мужчину нашли в Псковской области

16:04, 23 августа 2022, ПАИ

Пропавшего 31-летнего Андрея Сибишенкова нашли в Бежаницком районе. Об этом сообщил псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Местоположение Андрея Сибишенкова было неизвестно с 19 августа. Сегодня стало известно, что его нашли живым.

Отряд «ЛизаАлерт» поблагодарил всех, кто принял участие в поисках мужчины.