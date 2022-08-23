Пропавшего 31-летнего мужчину нашли в Псковской области
Пропавшего 31-летнего Андрея Сибишенкова нашли в Бежаницком районе. Об этом сообщил псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Местоположение Андрея Сибишенкова было неизвестно с 19 августа. Сегодня стало известно, что его нашли живым.
Отряд «ЛизаАлерт» поблагодарил всех, кто принял участие в поисках мужчины.
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