В Псковской области объект культурного наследия закатали в асфальт
В Псковской области объект культурного наследия - камень-следовик в деревне Луговка Пушкиногорского района закатали в асфальт, сообщили в своем Telegram-канале сотрудники Археологического центра региона.
«В понедельник часть коллектива проводила ежегодный мониторинг памятников археологии в Пушкиногорском районе. Большая часть памятников археологии находится под присмотром музея-заповедника и большого потока туристов, но, к великому сожалению, часть, находящаяся в отдалении, бесследно утеряна. Например: ОКН камень-следовик, который еще в 80-е годы фиксировался коллегами в д. Луговка, в результате строительства дороги оказался закатан под асфальт», - констатировали специалисты.
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