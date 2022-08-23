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Общество

14 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

14 единиц оружия изъяли у жителей Псковской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с 15 по 21 августа росгвардейцы провели 71 проверку условий хранения гражданского оружия, в ходе чего выявили 24 административных правонарушения.

Отметим, что владельцы гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, должны обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии ЛРР можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30 %.

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