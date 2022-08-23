Ярмарка витебских производителей пройдет в Финском парке в начале сентября

16:02, 23 августа 2022, ПАИ

С 2 по 4 сентября в Финском парке Пскова пройдет ярмарка производителей Витебской области. Торговые ряды будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На ярмарке будут представлены потребительские товары, в том числе продукты питания и изделия легкой промышленности.

Всего на Днях Витебской области в Пскове ожидается более 200 представителей предприятий и организаций белорусского региона.

Решение о проведении дней областей в формате обменных мероприятий принято по итогам встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Витебского облисполкома Александра Субботина в ходе визита официальной делегации Витебской области в российский регион в июле 2022 года. Дни Псковской области в Витебске запланированы на 2023 год.