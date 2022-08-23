Более 50 тонн имбиря ввезли в Псковскую область с начала года

16:15, 23 августа 2022, ПАИ

Более 50 тонн имбиря ввезли на территорию Псковской области с начала 2022 года под контролем управления Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального ведомства.

На государственной границе РФ в Псковской области был проведен контроль 51,9 тонны имбиря, среди которых 31 тонна свежего и 20 тонн сушеного из Бразилии, Китая, Перу, Нигерии и Индии. Подкарантинная продукция перевозилась автотранспортными средствами из Латвии, Литвы, Бельгии и Нидерландов.

«Вся продукция, соответствующая нормативным требованиям ЕАЭС в области карантина растений, была разрешена к ввозу и отправилась в адреса получателей», - прокомментировали в Россельхознадзоре.