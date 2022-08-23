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Общество

Россияне могут остаться без сайры в этом году

Рыбопромысловый флот РФ не приступил к промыслу сайры, по этой причине россияне могут так и не увидеть рыбу в продаже. Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на Росрыболовство.

Вопрос о ходе путины пелагических видов рыб (сайра, скумбрия, сардина иваси) накануне обсуждался на заседании штаба по организации добычи этих видов рыб.

«К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как было отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономзону», – уточнили в ведомстве.

При этом в открытых водах промысел сайры ведёт флот Китая, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13 661 тонну, уточнили в Росрыболовстве.

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