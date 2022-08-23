Директора псковских школ встретились со студентами ПсковГУ

16:33, 23 августа 2022, ПАИ

В рамках проекта «Непрерывная практика» студенты старших курсов педагогических направлений Псковского государственного университета получили предложения о трудоустройстве от руководителей трех псковских школ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Будущих педагогов пригласили в среднюю общеобразовательную школу № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина, среднюю общеобразовательную школу № 17 им. Валерия и Анатолия Молотковых и Естественно-математический лицей № 20.

Встреча прошла в онлайн-формате. Школы представили свои организации как площадки для прохождения непрерывной практики. Помимо дружного коллектива, чутких наставников и творческой свободы на уроках студентам предложили официальное трудоустройство на весь период практики. Такой формат работы позволит студентам не только прокачать свои профессиональные компетенции, полученные в период обучения, но и примерить на себя роль учителя.

Напомним, проект «Непрерывная практика» реализуется в ПсковГУ с 2019 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В прошлом году впервые участие в проекте принял колледж ПсковГУ.